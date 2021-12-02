В Украине запустили работу центра по мониторингу нарушений прав человека на Донбассе

Кабинет министров дал старт работе Украинского национального центра развития мира, который будет мониторить нарушения прав человека на территориях оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании 2 декабря правительство утвердило порядок использования средств для создания реестров и систем мониторинга. Это позволит центру начать деятельность и собирать доказательства нарушений для составления исков, в том числе международных.

По сути, центр будет собирать доказательную базу о российской агрессии.