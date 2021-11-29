Суд не избрал меру пресечения для экс-нардепа Надежды Савченко и ее сообщника Рубана. Их обвиняют в захвате власти

Броварской городской районный суд Киевской области отказал в избрании меры пересечения экс-депутату Верховной Рады Надежде Савченко и экс-председателю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. Их подозревали в терроризме, но обвинительный акт вернули в прокурору из-за «необоснованности обвинения».
Об этом сообщила сама нардеп в социальной сети Facebook.
«Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей отказано», — написала Савченко.
Адвокат экс-нардепа Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение семи дней со дня его объявления.
Полный текст постановления будет оглашен в 15.00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.
- Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.
- Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
- 12 апреля 2019 Киевский апелляционный суд направил дело Савченко-Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.
- В 2019-2020 годах Броварской горрайонный суд неоднократно переносил рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца.