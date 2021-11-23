В Болгарии в автобусной аварии погибли 45 человек

На западе Болгарии на трассе «Струма» в ДТП погибли 45 человек.

Об этом сообщают агентство BGNES и телеканал BNT.

Авария с пассажирским автобусом произошла на 31 км трассы София — Благоевград в ночь на 23 ноября. Автобус въехал в страну из Северной Македонии и, вероятно, не справился с управлением. В районе ДТП с начала недели идут проливные дожди, а сам участок трассы сложный.

Такое большое количество жертв вызвано пожаром, который начался из-за аварии. В автобусе находились 52 пассажира, из которых удалось выжить всего семерым. Среди погибших 12 детей.

Причины происшествия устанавливаются, однако начальник пожарной охраны заявил, что пожар произошел в результате несчастного случая.

Это одно из самых крупных ДТП в Европе в этом году по количеству жертв.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших.