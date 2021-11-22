Математики с помощью золотого сечения определили самые красивые породы кошек

Исследователи портала All About Cats применили принцип «золотого сечения» к 46 известнейшим породам кошек, чтобы определить самых красивых из них.

Математики, биологи и эксперты измерили черты морд кошек и подсчитали, насколько эти показатели близки к золотому сечению. Эта цифра составляет около 1,62 и лежит в основе концепции определения красоты.

Так, самыми привлекательными признали три породы:

норвежская лесная;

русская голубая;

Мэнская.

«Владельцы кошек будут утверждать, что именно их любимец самый красивый, но научный принцип золотого сечения более объективный. Это древний алгоритм алгебраической симметрии, лежащий в основе человеческого восприятия привлекательности. Чем больше лицо или объект соответствуют ему, тем более эстетически привлекательным они кажутся нашему мозгу», — заявил основатель All About Cats Дорон Вулффберг.