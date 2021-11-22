В американском Висконсине автомобиль въехал в толпу людей на рождественском параде. Пострадали более 20 человек, есть погибшие

В американском городе Уокешо (штат Висконсин) красный внедорожник на скорости въехал в толпу людей во время проведения рождественского парада.

Как сообщают CBS и CNN со ссылкой на заявления полиции, в результате наезда пострадали 11 взрослых и 12 детей — подтверждена гибель одного человека, но глава местного полицейского управления Дэн Томпсон говорил о смерти нескольких человек.

Трагедия произошла вечером 21 ноября. Внедорожник на полной скорости сбил ограждения, которыми перекрыли территорию проведения парада, и въехал в колонну музыкантов. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю, но тот смог скрыться.

Позже полиция сообщила, что обнаружила подозреваемый автомобиль и задержала «человека, представляющего интерес для следствия». Виновника наезда и его мотивы пока не называют.

Позднее полицейский департамент Уокешо уточнил данные по жертвам — 5 погибших и еще 40 раненых.

К расследованию привлечена ФБР.