На западе Канады из-за шторма объявили режим ЧП. На помощь отправлена армия

В западной провинции Канады Британская Колумбия из-за шторма и урагана объявлено чрезвычайное положение — в регион направлены военные для помощи жителям.

Об этом сообщает ВВС и ряд местных телеканалов.

В начале недели на провинцию обрушился разрушительный шторм, который затопил ряд небольших городков, прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе и спровоцировал оползни. Тысячи людей оказались в ловушке на образовавшихся «островах», а некоторые районы Ванкувера полностью отрезаны от региона.

Власти подтвердили гибель одной женщины и пропажу еще двух человек. Официальные лица ожидают, что в ближайшие дни будет подтверждено еще больше погибших. Кроме этого, погибли тысячи сельскохозяйственных животных.

Предварительно убытки оценены в $790 миллионов.

Премьер провинции Джон Хорган считает причиной бедствия климатические изменения. Ранее регион так сильно не страдал от штормов и ураганов.