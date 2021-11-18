КСУ отказался проверять на конституционность амнистию участников Евромайдана

Конституционный суд отказался проверять на конституционность закон об амнистии участников Революции достоинства.

Об этом пишет пресс-служба КСУ.

Соответствующее представление в суд направили в мае 2020 года народные депутаты. Среди подписавшихся — фракция ОПзЖ в полном составе, а также нардепы Анна Скороход, Антон Яценко, Александр Дубинский, Николай Скорик. Среди подписавтов был и умерший нардеп Антон Поляков.

«На заседании Большой палаты также принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признания утратившими силу некоторых законов Украины», — говорится в сообщении КСУ.

Соответствующее решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Закон об амнистии участников Революции достоинства приняли в феврале 2014 года. Он предусматривал освобождение от ответственности за возможные преступления всех участников Евромайдана.

В 2020 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендовала Украине отменить закон об освобождении от уголовной ответственности всех участников Евромайдана. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений во время Революции достоинства специалисты ООН называли недоукомплектованность судов следственными судьями; недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз и закон об амнистии евромайдановцев, который согласно отчету мешает расследовать убийства правоохранителей.

На этот закон жаловалась и генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отмечала, что из-за амнистии невозможно расследовать гибель 13 правоохранителей во время Евромайдана. В частности, в августе 2019 года Генеральная прокуратура приостановила расследование против активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, который в интервью признавался в причастности к убийству правоохранителей во время Революции достоинства.