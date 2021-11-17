ВСУ взяли в плен боевика «ЛНР». Он родом из Якутии, но имел «вид на жительство» в оккупированном Луганске

Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки «ЛНР».

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Мужчина со снаряженным магазином от автомата Калашникова шел в сторону украинских позиций. Его задержали военные и передали контрразведчикам СБУ. У боевика нашли военный билет «ЛНР» и «вид на жительство» в ОРДЛО, хотя он сам является гражданином России.

Боевик присоединился к «ЛНР» в 2018 году, там он был стрелком, а затем помощником гранатометчика группировки боевиков, также участвовал в обстрелах подразделений Операции объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета «Утес».

По данным сайта «Миротворец», речь идет о боевике Лопушняке Александре Сергеевиче. Ему 42 года, мужчина родом из Якутии (Россия).

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);

263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд изберет задержанному меру пресечения, следователи будут настаивать на содержании его под стражей.