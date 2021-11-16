В ООН для миллиардеров представили план по борьбе с голодом. Ранее его просил Илон Маск и обещал выделить $6 миллиардов

Всемирная продовольственная программа ООН обнародовала план по борьбе с голодом в мире, согласно которому пожертвования на $6,6 миллиарда могут спасти жизнь 42 миллионов человек в 43 странах.

План был расписан в рамках обращения к миллиардерам. Согласно ему, $3,5 миллиарда понадобится на продукты питания и их доставку, $2 миллиарда на денежные и продовольственные чеки для нуждающихся, чтобы поддержать местные экономики, $700 миллионов на разработку программ по распределению продовольствия и чеков, а $400 миллионов на оплату людям и сотрудникам, которые будут реализовывать план.

После публикации плана исполнительный директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился в Twitter к основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску, который ранее заявлял, что пожертвует деньги, если ООН подробно и точно опишет схему решения проблемы голода.

«Этот голодный кризис — беспрецедентный. Его можно избежать. Илон Маск, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется $6,6 миллиарда на предотвращение голода в 2022 году», — написал Бизли.

Маск пока не ответил.