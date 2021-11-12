«Слідство. Інфо»: Глава ОАСК Вовк и Офис президента влияли на замену главы Совета судей в 2019 году

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и Офис президента в 2019 году совместно способствовали замене главы Совета судей Олега Ткачука.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

Журналисты продолжают анализировать так называемые «пленки Вовка» — записи разговоров с кабинета главы ОАСК. Согласно этим записям, в мае-июле 2019 года Вовк обсуждал процесс замены главы Совета судей Олега Ткачука.

На его место тогда рассматривали заместителя Ткачука Вадима Бутенко. На записях разговоров Вовк разговаривал с бывшим заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым и Администрацией президента. Журналисты предполагают, что этот процесс курировал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

В частности, Вовк координировал встречу Рябошапки с Бутенко 19 июня 2019 года, с которой даже было обнародовано совместное фото.

Впоследствии на «записях Вовка» поднимается вопрос, что уверенности в назначении Бутенко на должность главы Совета судей уже нет. Вовк рассказывает, что в этом органе есть судьи, которые готовы голосовать за увольнение Ткачука, но не за назначение Бутенко.

В июле 2019 года Ткачук сам подал в отставку. Накануне он заявлял о давлении со стороны новой власти. По словам Ткачука, Рябошапка якобы лично звонил судьям и давил на них.

Однако в июле Совет судей назначил новым главой Богдана Монича, а Бутенко остался его заместителем. Последний отрицает, что его планировали назначить главой ССУ, и влияние на этот процесс Вовка, Портнова и представителей Администрации президента.

Сам Монич отметил, что это расследование сделано «на руку Вовку», потому что якобы демонстрирует его всесильным. Он заверил, что это не так, и Вовк не может «решить все». Сам же процесс смены главы Совета судей состоялся из-за того, что большинство «не устраивал стиль управления».