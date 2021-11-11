Valve перенесла выпуск своей игровой консоли Steam Deck на следующий год

Компания Valve перенесла выпуск своей игровой консоли Steam Deck. Ожидаемая дата выхода — февраль 2022 года.
Об этом пишет The Verge.
Причиной задержки с первыми поставками консоли стала нехватка компонентов.
«Мы сожалеем об этом — мы сделали все возможное, чтобы обойти глобальные проблемы в цепи поставок, но за неимением материалов компоненты не достигают наших производственных мощностей вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши начальные даты запуска», — заявила Valve.
В связи с этим все покупатели, оформившие предзаказ, начнут получать консоль в феврале 2022 года. Для тех, кто покупает Steam Deck сейчас, ожидаемое время доставки рассчитано на третий квартал 2022 года.
- В июле компания-разработчик компьютерных игр Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck, выпуск которой запланировала на конец 2021 года. Платформа будет поддерживать все игры из библиотек Steam сразу после авторизации. Valve позиционирует Steam Deck как многофункциональный портативный игровой компьютер, который сможет запускать все новые видеоигры.