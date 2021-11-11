Valve перенесла выпуск своей игровой консоли Steam Deck на следующий год

Компания Valve перенесла выпуск своей игровой консоли Steam Deck. Ожидаемая дата выхода — февраль 2022 года.

Об этом пишет The Verge.

Причиной задержки с первыми поставками консоли стала нехватка компонентов.

«Мы сожалеем об этом — мы сделали все возможное, чтобы обойти глобальные проблемы в цепи поставок, но за неимением материалов компоненты не достигают наших производственных мощностей вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши начальные даты запуска», — заявила Valve.

В связи с этим все покупатели, оформившие предзаказ, начнут получать консоль в феврале 2022 года. Для тех, кто покупает Steam Deck сейчас, ожидаемое время доставки рассчитано на третий квартал 2022 года.