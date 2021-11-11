В Китае одобрили «историческую резолюцию», приравнивающую Си Цзиньпина к Мао Цзэдуну

Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял «историческую резолюцию», которая закрепляет статус лидера КНР Си Цзиньпина в политической истории страны. По сути она приравнивает Цзиньпина к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину.

Об этом пишет ВВС.

Центральный комитет одобрил резолюцию по главным достижениям и историческому опыту за 100 лет истории Коммунистической партии. Документ призывает продолжать политику Си Цзиньпина и это означает, что на всекитайском съезде в 2022 году, скорее всего, Си Цзиньпин объявит о третьем президентском сроке (до 2027 года).

В истории Китая такой документ принимали трижды — первый раз в 1945 году (Мао Цзэдун), а второй раз в 1981 году (Дэн Сяопин). Резолюция Цзиньпина подчеркивает его преемственность и говорит о возвращении культа личности.