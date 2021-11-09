Украина возьмет €250 миллионов кредита в Cargill Financial Services

Украина до конца года возьмет два кредита у Cargill Financial Services International, Inc. В постановлении Кабмина говорится о сумме в размере €250 миллионов.

Так, украинское правительство привлечет два кредита — на три года под 5,15% годовых и на пять лет под 5,85% годовых. Проценты будут выплачиваться ежеквартально.

Также Кабмин поручил Министерству финансов внести в проект Государственного бюджета на 2022 год расходы на погашение и обслуживание государственных кредитов.

Осенью 2019 года правительство уже привлекло кредиты Cargill на сумму €250 миллионов. По данным Минфина, долг перед Cargill на конец сентября этого года составлял $58 миллионов.

Cargill — один из крупнейших мировых производителей пищевых и сельскохозяйственных продуктов, занимается, среди прочего, продажей зерна, масла, сахара, какао, говядины, свинины, мяса индейки. Штаб-квартира находится в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).