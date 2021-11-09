Важный этап судебной реформы: Зеленский заявил о назначении первого состава Этического совета

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует сформированный состав Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

«Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно скорее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мною изменений в судебной системе», — отметил президент.

Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.