Новый корабль ВМС США назвали в честь борца за права геев Харви Милка

Новый корабль Военно-морских сил США получил название в честь борца за права геев Харви Милка, который был одним из первых открытых геев в американской политике.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Танкер-заправщик USNS Harvey Milk (T-AO-206) получил свое имя во время торжественной церемонии спуска на воду в Сан-Диего.

«Такие лидеры, как Харви Милк, научили нас тому, что многообразие способствует силе и решимости нашей нации», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо.

На церемонии с речью выступил племянник Милка, соучредитель фонда его имени Стюарт Милк.