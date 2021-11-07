Новый корабль ВМС США назвали в честь борца за права геев Харви Милка

Новый корабль Военно-морских сил США получил название в честь борца за права геев Харви Милка, который был одним из первых открытых геев в американской политике.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Танкер-заправщик USNS Harvey Milk (T-AO-206) получил свое имя во время торжественной церемонии спуска на воду в Сан-Диего.
«Такие лидеры, как Харви Милк, научили нас тому, что многообразие способствует силе и решимости нашей нации», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо.
На церемонии с речью выступил племянник Милка, соучредитель фонда его имени Стюарт Милк.
- Харви Милк был избран в городской совет Сан-Франциско в 1977 году, став первым открытым политиком-геем в США, который получил госдолжность. Милк родился в семье моряков и служил офицером ВМС во время Корейской войны. В 1978 году Милка застрелил другой член городского совета. В 2008 году о жизни Милка вышел одноименный фильм, главную роль в котором исполнил Шон Пенн.