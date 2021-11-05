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Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог

Автор:
Екатерина Кадакова
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Бывший замминистра обороны, боевой генерал Игорь Павловский, подозреваемый по делу о продаже украинской армии некачественной военной техники, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщил «Бабелю» его адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, Павловский был отпущен под залог в размере 18 млн гривен, установленный Киевским апелляционным судом 22 октября.

Также Кравец отметил, что залог был внесен сегодня, сразу же оформили документы, получили подтверждение о поступлении денег и отправили документы в СИЗО.

Представитель Павловского рассказал, что теперь на очереди обжалование подозрения и меры пресечения.

Кроме этого, адвокат сообщил, что вместе с Павловским под залог отпустили главу правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру, который также подозревается в деле.

  • 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему замминистра обороны, некоторым чиновникам Минобороны и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
  • Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники знали, что завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что нет проектов по изготовлению подобной продукции. Такие катера не соответствовали бы требованиям заказа, следовательно, их невозможно было бы использовать.
  • Чиновники все равно внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера, снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.