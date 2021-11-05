Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог

Бывший замминистра обороны, боевой генерал Игорь Павловский, подозреваемый по делу о продаже украинской армии некачественной военной техники, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщил «Бабелю» его адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, Павловский был отпущен под залог в размере 18 млн гривен, установленный Киевским апелляционным судом 22 октября.

Также Кравец отметил, что залог был внесен сегодня, сразу же оформили документы, получили подтверждение о поступлении денег и отправили документы в СИЗО.

Представитель Павловского рассказал, что теперь на очереди обжалование подозрения и меры пресечения.

Кроме этого, адвокат сообщил, что вместе с Павловским под залог отпустили главу правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру, который также подозревается в деле.