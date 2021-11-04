«Экологический грех». Глава Еврокомиссии попала в скандал из-за своего авиаперелета, который длился всего 19 минут

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказались под шквалом критики из-за своего авиаперелета, который длился всего 19 минут.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В июне нынешнего года фон дер Ляйен, чтобы добраться из Вены в Братиславу, решила воспользоваться частным самолетом. При этом расстояние между городами составляет всего 50 километров, которые можно было преодолеть на автомобиле всего за час.

Спикер председателя Еврокомиссии Эрик Мамер в четверг пояснил, что использование самолета было самым эффективным способом добраться до места назначения. По словам Мамера, поездка на машине заняла бы слишком много времени, поскольку потом фон дер Ляйен нужно было ехать в Латвию на вечернюю встречу. Согласно объяснению спикера, тогда фон дер Ляйен в течение двух дней должна была посетить пять стран-членов ЕС.

Такой шаг встретил отрицательную реакцию общественности. Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков Майкл Ягер заявил, что авиарейс был «экологическим грехом», который «стоил больших денег налогоплательщикам, много времени, чтобы добраться до аэропорта и прежде всего — доверия». Критика прозвучала и из германской партии Христианско-демократический союз, представительницей которой является фон дер Ляйен. Депутат Бундестага от ХДС Яна Шимке отметила, что «если стремиться к изменениям, то необходимо самому быть примером». «Иначе это будет неправдоподобно», — сказала она.

Скандал возник на фоне климатического саммита, только что прошедшего в шотландском Глазго. В ходе саммита фон дер Ляйен призвала мировое сообщество ускорить темпы реализации климатических целей. При этом, по данным экологической организации Greenpeace, авиарейсы на короткие расстояния наносят больше вреда климату по сравнению с поездами. Активисты призывают европейских политиков запретить такие рейсы там, где существует альтернатива в виде поездки по железной дороге.