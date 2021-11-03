Кабмин уволил главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного

Кабинет министров уволил главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду. Ранее уволенный министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что много раз предлагал Малеваному подать в отставку из-за коррупции в ведомстве. В интервью порталу Green Deal, Абрамовский заявлял, что уровень квалификации Малеваного недостаточен для того, чтобы руководить государственной инспекцией, но «оснований для увольнения не было».