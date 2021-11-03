Компания Microsoft решила создать собственную метавселенную, которая получит название Mesh.

Об этом пишет Bloomberg.

Первым шагом для этого станет технология Mesh for Teams, анонсированная накануне. «Mesh for Teams — это решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Развертывание решения в виде предварительной версии начнется в первой половине 2022 года», — заявили в компании.

Технология позволит компаниям создавать виртуальные пространства, где сотрудники смогут встречаться, общаться, обмениваться файлами и так далее. Для этого пользователи смогут создать свой цифровой аватар.

«Это решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая всем участникам психологический комфорт и чувство сплоченности», — пояснили в Microsoft.