Microsoft решила создать собственную метавселенную

Первым шагом для этого станет технология Mesh for Teams, анонсированная накануне. «Mesh for Teams — это решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Развертывание решения в виде предварительной версии начнется в первой половине 2022 года», — заявили в компании.

Mesh for Teams основана на технологиях смешанной реальности Microsoft. Ею в одном виртуальном пространстве смогут пользоваться владельцы разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов. Mesh for Teams будет работать в двух режимах Teams: Together Mode (позволяет создать для участников встречи единое виртуальное пространство) и Presenter View (позволяет одному участнику проводить презентации для других в реальном времени, демонстрируя последовательность слайдов и заметки). Отмечается, что алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.