Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск Виктора Януковича к Украине

Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск против Украины от ее бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в заявлении суда от 2 ноября.

Жалобу в суд Янукович подал еще 9 октября 2015 года. Его интересы представляет адвокат Том Бизли.

Янукович заявляет о том, что украинские власти не провели эффективного расследования «покушений» на него. Речь идет о периоде 21 и 22 февраля 2014 года, когда Янукович вылетел из Киева в Харьков на вертолете для участия в съезде депутатов местного самоуправления, а после съезда должен был отправиться в свою резиденцию в Крыму. Из Киева выехали два кортежа из автомобилей Службы безопасности президента, один направлялся в Харьков, а другой – в Крым. Янукович утверждает, что 21 февраля 2014 года неизвестные пытались силой задержать кортеж, который ехал в сторону Харькова. На блокпостах Полтавской и Харьковской области кортеж обстреляли («повредили три машины и ранили одного человека»). Янукович также утверждает, что в тот же день на блокпосту возле Умани неизвестные открыли огонь по кортежному авто, которое ехало сторону Крыма. Сам Янукович не ехал с кортежами во время этих «нападений» и по «соображений безопасности» не поехал на Конгресс депутатов.

Кроме этого, когда Янукович ехал на автомобиле в Крым, в районе Мелитополя Запорожской области якобы была засада со 100 вооруженными людьми.

Бывший президент Украины жалуется и на продолжительность возбужденных против него уголовных производств: Янукович утверждает, что в период с 22 февраля 2014 года по 10 октября 2014 года против него было возбуждено 8 уголовных дел, «все из которых находятся на стадии предварительного расследования».

Также Янукович заявляет, что украинские суды не являются ни независимыми, ни беспристрастными, и что судебное разбирательство, проведенное в его отсутствие, не было справедливым. Кроме того, он заявляет, что «осуждающие» заявления государственных чиновников подрывают презумпцию невиновности.