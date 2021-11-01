В Токио на Хэллоуин мужчина в костюме Джокера ранил ножом 17 человек — теперь он просит о казни

В японской столице Токио вечером 31 октября 24-летний Киота Хаттори ранил ножом 17 человек в вагоне метро. В полиции на допросе он попросил о смертной казни и заявил, что недоволен итогом своего нападения — он надеялся убить людей.

Об этом пишет Nikkei Asia.

До нападения Хаттори праздновал Хэллоуин в районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки. Сам он был в костюме Джокера — главного антагониста вселенной DC о Бэтмене. Через два часа он направился в метро и сел на экспресс-поезд в сторону центра города. Полиции он позднее пояснил, что выбрал направление из-за удобности — поезд не останавливается на всех станциях.

В районе станции «Кокуре» Хаттори выхватил длинный нож и стал резать всех кого смог, чем спровоцировал панику. После того как люди убежали в соседние вагоны, Хаттори, вероятно, с помощью жидкости для розжига устроил пожар — сгорело несколько сидений вагона.

Когда поезд остановился на станции «Кокуре», двери вагонов не открылись. В компании Keio заявили, что поезд остановился не в нужном месте, а водитель не сразу понял причины паники. Людям пришлось выбираться из вагонов самостоятельно через окна.

Хаттори же с невозмутимым видом сел, скрестив ноги, в вагоне и закурил. Задержали его через несколько минут.

В разговоре с полицией он заявил, что является фанатом Джокера и был вдохновлен августовским нападением, когда 36-летний мужчина в токийском метро ранил 10 человек. Хаттори надеется, что его казнят. Навязчивые мысли у него с июня.