В КГГА заявили о захвате территорий Киева — ими расширили границы Коцюбинского

Киевские власти заявили о захвате территории Киева, которой Бучанский райсовет расширил границы поселка Коцюбинское.

Об этом говорится в заявлении Киевской горгосадминистрации, которым она обращается к Кабмину, Национальному антикоррупционному бюро и Госбюро расследований.

В КГГА заявили, что Бучанский райсовет 20 октября противоправно утвердил проект землеустройства по изменению границ поселка, чем расширил его границы с 87 до 3 тысяч гектаров за счет киевских лесов. При этом власти отметили, что в 2012 году Киевский городской совет отказывал в расширении границ Коцюбинского, но в этот раз горсовет даже не получал проект землеустройства на согласование.

«Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра относительно внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия», — сказано в заявлении.

В КГГА считают, что решение Бучанского райсовета наносит значительные убытки территориальной общине Киева и имеет признаки превышения полномочий.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко поданы заявления о совершении уголовного преступлений в НАБУ и ГБР, а также обращение к правительству с просьбой не допустить захват земель.