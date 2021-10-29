Бывший СБУшник убил мужчину, планировавшего теракт в Киеве. Полиция говорит о 47 ножевых ранениях

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины пришел в Государственное бюро расследований, чтобы признаться в убийстве человека, пытавшегося завербовать его для совершения терактов в Киеве.

По данным ГБР, убийство произошло в гостинице в ночь с 28 на 29 октября.

Во время переговоров бывший СБУшник отказался участвовать в организации теракта, после чего погибший пытался ликвидировать правоохранителя. Из-за этого между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой экс-силовик нанес ножевое ранение «вербовщику».

В сообщении ГБР говорится, что бывший силовик сразу поехал в СБУ, но там «его не восприняли серьезно», поэтому он пошел в ГБР.

В то же время полиция Киева отмечает, что мужчина нанес погибшему 47 ножевых ранений, и событие произошло не в гостинице, а в хостеле на улице Жилянской. О смерти мужчины сообщила администратор хостела.

Полиция уверяет, что задержала правонарушителя — им оказался гражданин другого государства, 1973 года рождения.

В ГБР и в полиции «Бабелю» подтвердили, что в двух релизах говорится об одном и том же деле. Впрочем, в текстах сообщений есть фактологические разночтения, в частности, непонятно, мог ли иностранец работать в Службе безопасности Украины, и почему речь идет о разных помещениях — гостинице и хостеле.

Позже пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис уточнила в комментарии «Бабелю», что мужчина все-таки является гражданином Украины и не имеет другого гражданства. Сейчас ведутся следственные действия.