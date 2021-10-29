В России видеоблогера приговорили к 5 годам заключения. Он якобы вывез в Украину флешку с секретными данными

В России блоггер, автор YouTube-канала UrbanTurizm Андрей Пыж приговорен к 5 годам лишения свободы. Его сочли виновным в вывозе за границу данных с государственной тайной.

Об этом пишет «Медиазона».

Следствие считает, что он вывез в Украину флешку с секретными данными, а именно — схему московского метро. СМИ отметили, что Пыж в последнее время жил в Украине, а материалы ему требовались для нового видео. На флешке были засекреченные схемы московского «Метро-2».

«В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, по конструктивным особенностям и техническим системам некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе», — уточнили в прокуратуре.

Сам Пыж вину не признал. На своем канале он публиковал видео о различных заброшенных зданиях и закрытых объектах. В правозащитном центре «Мемориал» Пыжа считают политзаключенным, а его дело — ярким примером «шпиономании» руководства России.

«Метро-2» — это неофициальное название бывших засекреченных тоннелей метро в Москве. Они принадлежали КГБ СССР и Министерству обороны. На основе данных об этих тоннелях были созданы компьютерные игры «Метро-2» и «Метро 2033». Целью создания тоннелей было обеспечение быстрого передвижения и укрытия в бункерах лидеров СССР и членов их семей на случай ядерной войны.