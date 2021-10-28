В Лаосе из грузовика с пивом изъяли рекордное для Азии количество наркотиков

Полиция Лаоса изъяла из грузовика с пивом 55 миллионов таблеток метамфетамина и 1,5 тонны кристаллического мета. Это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо изымали в Азии.

Эту информацию 28 октября подтвердил официальный представитель ООН Джереми Дуглас, цитирует CNA.

Эта находка — рекордная для Азии. Кроме этого, это втрое большее количество таблеток метамфетамина, чем Лаос изъял за весь прошлый 2020 год. Полиция уже задержала водителя грузовика, который вез пиво Lao Brewery, а вместе с ним и наркотики. Компания Lao Brewery уже выступила с заявлением, в котором отрицала свою причастность к этому.