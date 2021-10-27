Умер один из главных антиядерных активистов. Сунао Цубои в 1945 году пережил бомбардировку Хиросимы

Цубои в августе 1945 года пережил атомную бомбардировку Хиросимы американской авиацией. 6 августа ему тогда было 20 лет, когда он оказался в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил обширные ожоги по всего тела. В тот день в Хиросиме погибло до 160 тысяч человек, а выжившие столкнулись с ужасами влияния радиации. Цубои после взрыва пролежал без сознания в госпитале 40 дней.

В Японии в возрасте 96 лет умер один из самых влиятельных антиядерных активистов — Сунао Цубои.

После войны Цубои построил карьеру учителя и стал одним из самых активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб.

Он выступал в различных странах, в том числе в странах-обладательницах ядерного оружия, с призывами отказаться от подобного вооружения. Цубои сотрудничал со многими исследователями и встречался с видными политиками.

В 2016 году Цубои присутствовал на церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, во время которой президент США Барак Обама произнес речь в качестве первого действующего лидера США, посетившего город. Обама тогда пожал ему руку.