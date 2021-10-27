На убийство 96 крыс на острове Лорд-Хау потратили $1,8 млн. Грызуны угрожали флоре и фауне

В 2019 году на острове, который внесен в список всемирного наследия, установили 22 тысячи ловушек и сбросили с вертолетов более 40 тонн яда. Программа уничтожения стоила $15,5 млн, но убила примерно 300 тысяч крыс и мышей. В тот год на 350 жителей острова приходилась 1 тысяча грызунов. Программу посчитали успешной — на это указал рост популяции животных, которые были на грани вымирания из-за крыс.

Власти австралийского острова Лорд-Хау ведут усиленное истребление крыс, которые сократили местную редкую фауну и флору. Последний этап операции по борьбе с инвазивными грызунами обошелся в $1,8 млн, которые пошли на уничтожение всего 96 крыс.

Специалисты опасались, что крысы вернутся на остров на кораблях или самолетах, но до начала 2021 года их не видели, и если бы положение дел не менялось, то остров официально бы признали «свободным».

В апреле 2021 года двух крыс заметила местная женщина. Грызунов (самца и беременную самку) вскоре убили, но определить их происхождение не удалось. Этот случай вынудил власти провести еще один этап программы уничтожения.

Для этого на острове установили 250 камер-ловушек с датчиками движения и пригласили австралийские и новозеландские отряды специалистов с собаками. За полгода удалось убить 96 крыс. Специалисты провели генетический анализ, чтобы установить, выжили ли крысы после основной программы или прибыли с материка. Результаты анализов однако прибудут в декабре.

Пока власти решили вести усиленный мониторинг.