Армия Украины испытывает модернизированную систему залпового огня «Ольха-М». Ее ракеты «бьют» на более чем 100 км

В Одесской области, на одном из полигонов прошли госиспытания модернизированной реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета ракет.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

РСЗО «Ольха» от Киевского конструкторского бюро «Луч» уже принята на вооружение войск, но тестируемый образец с ракетами калибра 300 мм способен поражать цели на расстоянии более 100 километров.

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О результатах стрельб и испытаний в целом не сообщается. Указано, что работу комплекса оценивают специалисты — на основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение войск.

Данная система тоже создана КБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями. Боеприпасы для РСЗО «Ольха-М» производят в Украине по замкнутому циклу.