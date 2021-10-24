Минсоцполитики «отвяжет» штрафы от прожиточного минимума

Руководительница министерства социальной политики Марина Лазебная анонсировала изменения в методологии определения размера штрафов в Украине. Ведомство разработало четыре законопроекта, чтобы «отвязать» штрафы от прожиточного минимума.

Об этом министр заявила в эфире телеканала «Дом».

Лазебная объяснила, что размер прожиточного минимума должен быть больше, поскольку чиновники решили изменить методологию определения размера штрафов.

«Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку к формированию основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь», — пояснила министр.

По ее словам, Минсоцполитики вместе с экспертами разработало комплекс изменений в законодательство, соответствующие законопроекты уже передали в парламент.

«Получилось четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат и доплат. Мы это все прописали», — резюмировала Лазебная.

Что такое прожиточный минимум?

Это набор пищевых продуктов, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляют, а перечень товаров и услуг изменяют с учетом фактических потребностей населения.

Общий прожиточный минимум в 2021 году составлял 2189 гривен с 1 января по 30 июня. С июля до конца ноября он вырос до 2 294 гривен, а с 1 декабря должен увеличиться до 2 393 гривен.