В Харькове подожгли Lexus бывшего СБУшника. Сейчас он работает в Офисе генпрокурора

В Харькове неизвестные подожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного. Этот отдел занимается внутренней безопасностью, то есть следит за своими прокурорами, чтобы те не нарушали законы.

Об этом «Бабелю» сообщили источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось около двух часов ночи на улице Ньютона, 104. Пострадавших нет — пожар оперативно ликвидировали спасатели. По словам Калюжного, это авто находилось в его пользовании, а по документам принадлежит отцу.

Огонь повредил переднюю часть капота моторного отсека. Предварительная причина возгорания — поджог с помощью легковоспламеняющегося вещества.