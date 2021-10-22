«Питание непригодно для употребления, с потолка течет вода». Денисова рассказала об условиях содержания крымских татар в СИЗО РФ

Незаконно осужденных крымских татар держат в СИЗО российского Новочеркасска в нечеловеческих условиях и без необходимой медпомощи.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По ее словам, речь идет об Айдере Джаппарове, Руслане Месутове, Сервере Мустафаеве, Сейране Салиеве, Ленуре Халилове, Эльдаре Кантимирове, Руслане Нагаеве, Тимуре Ибрагимове, Сервере Зекиряеве и Сулеймане Асанове, которые ожидают рассмотрения апелляции на незаконные приговоры.

Денисова рассказала, что заключенные жалуются на питание, непригодное для употребления, ограниченную подачу воды, которой не хватает на всех, а также лишение средств личной гигиены и психологическое давление.

«Камеры СИЗО переполнены, мужчинам приходится спать по очереди, поскольку на 8 человек только 5 коек. С потолка течет вода, из-за сырости в помещениях следственного изолятора украинские политзаключенные постоянно болеют», — написала омбудсмен.

В частности, отметила Денисова, сильный кашель беспокоит Руслана Месутова, но он несколько дней не может добиться осмотра врачом и установления диагноза.

Омбудсмен подчеркнула, что действия работников СИЗО являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Денисова требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Федеральной службы исполнения наказаний России срочно привести условия содержания в соответствие с международными стандартами и оказать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.