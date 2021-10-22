«Питание непригодно для употребления, с потолка течет вода». Денисова рассказала об условиях содержания крымских татар в СИЗО РФ

Незаконно осужденных крымских татар держат в СИЗО российского Новочеркасска в нечеловеческих условиях и без необходимой медпомощи.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
По ее словам, речь идет об Айдере Джаппарове, Руслане Месутове, Сервере Мустафаеве, Сейране Салиеве, Ленуре Халилове, Эльдаре Кантимирове, Руслане Нагаеве, Тимуре Ибрагимове, Сервере Зекиряеве и Сулеймане Асанове, которые ожидают рассмотрения апелляции на незаконные приговоры.
Денисова рассказала, что заключенные жалуются на питание, непригодное для употребления, ограниченную подачу воды, которой не хватает на всех, а также лишение средств личной гигиены и психологическое давление.
«Камеры СИЗО переполнены, мужчинам приходится спать по очереди, поскольку на 8 человек только 5 коек. С потолка течет вода, из-за сырости в помещениях следственного изолятора украинские политзаключенные постоянно болеют», — написала омбудсмен.
В частности, отметила Денисова, сильный кашель беспокоит Руслана Месутова, но он несколько дней не может добиться осмотра врачом и установления диагноза.
Омбудсмен подчеркнула, что действия работников СИЗО являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.
Денисова требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Федеральной службы исполнения наказаний России срочно привести условия содержания в соответствие с международными стандартами и оказать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.
- Крымские татары, удерживаемые в СИЗО Новочеркасска, являются фигурантами «дела Хизб ут-Тахрир».
- Ранее стало известно, что крымскому татарину Сервету Газиеву, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области, силой побрили бороду. Также мужчину избили сотрудники тюремной больницы, где Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта.