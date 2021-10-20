Госстат: За полгода COVID занял третье место среди причин смертности украинцев

По данным Государственной службы статистики, с января по август 2021 года в Украине умерло 439 400 человек. Смертность от COVID-19 заняла третье место, после болезней системы кровообращения и рака. В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 37 тысяч человек.

Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 276 070 человек, из них: ишемическая болезнь сердца — 192 343 человека;

инсульт — 53 470 человек;

алкогольная кардиомиопатия — 2 229 человек. Кроме того, от рака погиб 49 021 человек, а от коронавируса — 37 077. От гриппа и пневмонии, по данным Госстата, умерло 10 068 человек, а болезни органов пищеварения стали причинами смерти 16 тысяч человек.