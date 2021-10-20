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Госстат: За полгода COVID занял третье место среди причин смертности украинцев

Автор:
София Телишевская
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По данным Государственной службы статистики, с января по август 2021 года в Украине умерло 439 400 человек. Смертность от COVID-19 заняла третье место, после болезней системы кровообращения и рака.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 37 тысяч человек.

Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 276 070 человек, из них:

  • ишемическая болезнь сердца — 192 343 человека;
  • инсульт — 53 470 человек;
  • алкогольная кардиомиопатия — 2 229 человек.

Кроме того, от рака погиб 49 021 человек, а от коронавируса — 37 077.

От гриппа и пневмонии, по данным Госстата, умерло 10 068 человек, а болезни органов пищеварения стали причинами смерти 16 тысяч человек.

Еще 4 214 человек погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза — 1 905. От СПИДа умерло 1 546 украинцев, что меньше, чем от аварий.

В общем 18 627 граждан погибли по внешним причинам:

  • ДТП — 2 200;
  • самоубийство — 4 099;
  • утопления — 1 269;
  • отравления алкоголем — 1 181;
  • случайное отравление — 1 033;
  • умышленное убийство — 848;
  • пожар — 808.

Общее сокращение численности населения в январе-августе составило 245 900 человек. Также данные свидетельствуют, что на 100 умерших в Украине приходится 41 новорожденный.