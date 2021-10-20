Госстат: За полгода COVID занял третье место среди причин смертности украинцев

По данным Государственной службы статистики, с января по август 2021 года в Украине умерло 439 400 человек. Смертность от COVID-19 заняла третье место, после болезней системы кровообращения и рака.
В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 37 тысяч человек.
Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 276 070 человек, из них:
- ишемическая болезнь сердца — 192 343 человека;
- инсульт — 53 470 человек;
- алкогольная кардиомиопатия — 2 229 человек.
Кроме того, от рака погиб 49 021 человек, а от коронавируса — 37 077.
От гриппа и пневмонии, по данным Госстата, умерло 10 068 человек, а болезни органов пищеварения стали причинами смерти 16 тысяч человек.
Еще 4 214 человек погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза — 1 905. От СПИДа умерло 1 546 украинцев, что меньше, чем от аварий.
В общем 18 627 граждан погибли по внешним причинам:
- ДТП — 2 200;
- самоубийство — 4 099;
- утопления — 1 269;
- отравления алкоголем — 1 181;
- случайное отравление — 1 033;
- умышленное убийство — 848;
- пожар — 808.
Общее сокращение численности населения в январе-августе составило 245 900 человек. Также данные свидетельствуют, что на 100 умерших в Украине приходится 41 новорожденный.