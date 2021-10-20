В Японии землетрясение подняло со дна океана 24 суда. Они затонули во время битвы за Иводзиму

Сейсмическая активность вулкана на горе Сурибати острова Иото (Иводзима) подняла со дна Тихого океана остатки 24 японских транспортных судов.

«Иводзима - самый быстро меняющийся вулкан среди 110 действующих вулканов в Японии. Я думаю, что есть вероятность большого извержения», — заявил директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада, пишет Daily Mail.

На спутниковых снимках All Nippon можно увидеть, что суда находятся на пляже на западной части острова. Именно здесь весной 1945 года после двух месяцев боев, в которых погибло около 7 тысяч морских пехотинцев США, велось строительство стоянки для флота.

Трофейные японские суда были затоплены и использовались в качестве волнореза для стоящих в импровизированном пункте базирования японских кораблей.

После того, как в 1968 году остров, оккупированный США, был возвращен Японии, там разместилась военная база японских Сил самообороны. Военные не стали поднимать затопленные суда, но из-за сейсмической активности теперь они оказались на пляже.