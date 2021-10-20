В Японии землетрясение подняло со дна океана 24 суда. Они затонули во время битвы за Иводзиму

Сейсмическая активность вулкана на горе Сурибати острова Иото (Иводзима) подняла со дна Тихого океана остатки 24 японских транспортных судов.
«Иводзима - самый быстро меняющийся вулкан среди 110 действующих вулканов в Японии. Я думаю, что есть вероятность большого извержения», — заявил директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада, пишет Daily Mail.
На спутниковых снимках All Nippon можно увидеть, что суда находятся на пляже на западной части острова. Именно здесь весной 1945 года после двух месяцев боев, в которых погибло около 7 тысяч морских пехотинцев США, велось строительство стоянки для флота.
Трофейные японские суда были затоплены и использовались в качестве волнореза для стоящих в импровизированном пункте базирования японских кораблей.
После того, как в 1968 году остров, оккупированный США, был возвращен Японии, там разместилась военная база японских Сил самообороны. Военные не стали поднимать затопленные суда, но из-за сейсмической активности теперь они оказались на пляже.
- Битва за Иводзиму началась 16 февраля 1945 года. Остров Иото (Иводзима) был необходим США для создания авиабазы и бомбардировок с воздуха Японских остров. За два месяца боев корпус морской пехоты США потерял 28 686 человек, японские потери составили — 20 919 солдат и офицеров. Даже после окончания Второй мировой войны отдельные японские военнослужащие партизанили на острове до 1949 года.
- Остров Иводзима имеет вулканическое происхождение и, как и вся Япония, расположен на Тихоокеанском «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности. По подсчетам ученых, на острове произошло по меньшей мере 10 извержений, последнее из которых было в 1982 году. Из-за сейсмоактивности с 1952 года остров поднялся на 10 метров. Вулкан Сурибати, входящий в число 10 самых опасных вулканов Японии, — самая высокая точка острова, 169 метров.