Нардеп Кравчук: Рада может рассмотреть отставку министра экологии Абрамовского 21 октября

Верховная Рада может отправить в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября, если его заявление поступит в парламент во вторник.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы вчера обсуждали, действительно, на этой неделе может быть проголосована отставка Абрамовского, министра экологии. В пятницу была достаточно негативная оценка деятельности Министерства экологии со стороны членов СНБО. Я допускаю, что если это заявление официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку в Верховной Раде. Но нужно, чтобы она сегодня поступила, потому что завтра предстоит комитет», — отметила нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Она добавила, что во фракции еще не обсуждали кандидатов на эту должность, но заметила, что среди них могут быть члены фракции «Слуга народа».