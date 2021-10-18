В Израиле фотограф собрал 200 обнаженных людей у Мертвого моря, чтобы привлечь внимание к его проблеме

Американский фотохудожник Спенсер Туник, известный групповыми снимками обнаженной натуры , собрал в Израиле у Мертвого моря две сотни обнаженных людей. Цель — в третий раз показать, как оно высыхает.

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Министерство туризма Израиля оплатило расходы Туника на самолет, а город Арад, который находится у моря, оплатил другие расходы. Мэр города отметил, что надеется, что съемка привлечет больше посетителей и поможет собрать средства для нового музея Мертвого моря. Однако некоторые консервативные лидеры в Израиле выступили против проекта Туника: один депутат потребовал, чтобы Министерство туризма прекратило спонсировать «мероприятие массовой гадости».

Десять лет назад фотохудожник изобразил более тысячи обнаженных моделей на берегу Мертвого моря, которое отступает примерно на метр в год. Через пять лет он вернулся, и там, где была вода во время первой съемки, ее уже не было, остался только песок.

Мертвое море расположено на территории сразу двух государств — Израиля и Иордании, уровень воды в нем падает на более, чем метр в год, а площадь с 1960-х годов сократилась примерно на треть. Хотя уровень воды в значительной степени поддерживается притоками с Галилейского моря и реки Иордан на севере, однако в последние десятилетия этот поток сократился до тонкой струйки. Кроме этого, сельское хозяйство и промышленная добыча полезных ископаемых забирают больше воды, чем можно пополнить природными средствами.