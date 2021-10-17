СМИ: Microsoft будет разрабатывать собственный процессор

Компания Microsoft начнет работать над своим собственным процессором.

Об этом сообщает Gizchina.

Такой вывод издание сделало на основании обновленного списка вакансий компании. В нем появилась должность главного архитектора SoC в подразделении, которое занимается разработкой смартфонов, планшетов и ноутбуков Surface.

«Вы увлечены созданием крутых гаджетов и технологий? Команда Surface проливает свет на опыт Microsoft с устройствами следующего поколения. Наша стратегия заключается в том, чтобы сочетать производительность и мобильность с устройствами, которые создают новый опыт, помогая людям и организациям раскрыть свой творческий потенциал и проявить творческий подход», — говорится в объявлении.

В нем также упоминается, что подразделение архитектуры SoC в целом отвечает за определение характеристик и возможностей SoC, которые будут использоваться в семействе Surface. Однако официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было.

Издание считает, что разработка собственного процессора может стать большим шагом для Microsoft. Как пример Gizchina приводит компанию Apple, которая достигла огромного успеха с собственными процессорами в iPhone, iPad и Macbook.