Monobank закрывает карты в польских злотых

Monobank с 13 декабря этого года закрывает все карты в польских злотых.

Об этом говорится в рассылке сервиса об очередном обновлении условий услуг и тарифов.

До 13 декабря пользователи могут перевести все деньги с карточки в злотых на любую другую гривневую карточку. После указанной даты все карты в злотых будут закрыты, а остатки средств автоматически переведутся на кредитные карты по текущему курсу. После этого карточки в злотых станут неактивными.

Конкретную причину такого решения в monobank не назвали.

Еще одно изменение связано с условиями получения вознаграждения за приглашение физлица предпринимателя по реферальной программе — теперь, чтобы приглашение считалось успешным, ФЛП не нужно пополнять счет на 5 000 грн.