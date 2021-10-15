The Insider: Дети начальника ГРУ России владеют элитной недвижимостью. Ее приобрели через год после назначения отца

Дети начальника Генерального разведывательного управления России Игоря Костюкова владеют элитной недвижимостью, дизайнерскими вещами и ювелирными украшениями. Все это у них появилось после назначения отца, а за собственные средства приобрести все это они не могли.

Об этом говорится в расследовании журналистов The Insider.

Издание отмечает, что из публичного реестра данные о правах на земельные участки и дома удалены. Сам Костюков находится на Западе под санкциями за вмешательство в выборы в США, кибератаки на Бундестаг и отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На должность начальника ГРУ РФ Костюков был назначен в конце 2018 года. А уже через год, в ноябре 2019 года, дочь Костюкова Алена Соломонова приобрела земельный участок в российском коттеджном городке. Но в реестре владельцем земли указана «Российская Федерация».

Соседний участок приобрел ее родной брат — Олег Костюков. Владельцем его участка в реестре тоже указана «Российская Федерация». Другие соседние участки записаны аналогично. По данным спутниковых снимков после приобретения всей этой земли на территории начали строительство дома.

Журналисты оценивают стоимость этой земли в 170 млн рублей (2,3 миллиона долларов). Также дети начальника ГРУ имеют элитные автомобили: Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и Mercedes-Benz C 200. Суммарно они стоят около 30 млн рублей (421 тысяча долларов).

Собственных денег у детей Костюкова на приобретение всего этого не было. Олег Костюков работает в МИД России и его годовой доход составляет около 1,5 млн рублей. Годовой доход у дочери главы ГРУ России — примерно 2,2 миллиона рублей.

Дочь Костюкова не отказывает себе и в элементах роскоши. Однажды у нее украли колье с бриллиантом стоимостью 2 миллиона рублей (28 тысяч долларов). Также журналисты нашли ее объявления на Avito, в которых она, например, продавала «оригинальные часы» Chanel за 175 тысяч рублей (2,5 тысячи долларов).