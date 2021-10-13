Умер Виктор Брюханов — первый директор Чернобыльской АЭС

В среду, 13 октября, на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Об этом ЧАЭС сообщила в Facebook .

Дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым создали в 1970 году. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до аварии в апреле 1986 года. 29 июля 1988 года его вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым осудили на 10 лет лишения свободы, однако через 5 лет досрочно освободили.

26 апреля 2021 года СБУ опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, речь идет о самом первом докладе о взрыве, который подготовил Брюханов.

О Брюханове вспоминали в сериале «Чернобыль» от HBO. Там его роль сыграл английский актер Кон О'Нил. Его представили там в основном в негативном ключе, однако очевидцы рассказывают, «что он не такое зло на самом деле».