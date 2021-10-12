Литва выплатит пенсионерам в возрасте 75 лет и старше по €100 за вакцинацию от коронавируса

Парламент Литвы во вторник, 12 октября, принял закон о чрезвычайной срочности, который позволит людям старше 75 лет получить к декабрю помощь в размере €100 за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

За закон проголосовали 68 членов Сейма, против — 3, воздержались — 7 депутатов.