СБУ задержала экс-чиновника ГСЧС, который продавал оружие и опасные химикаты. У него нашли 25 кг ртути

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего руководителя подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на торговле оружием и опасными химикатами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый действовал во Львовской и Закарпатской областях вместе с ранее судимым жителем Закарпатья.

Во время обысков изъяли 25 килограммов ртути, 9-мм пистолет «Браунинг» и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Одного из фигурантов задержали при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса.