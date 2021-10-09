Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины переиграла Финляндию со счетом 2:1

Сборная Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу обыграла сборную Финляндию со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 4 минуте — забил Андрей Ярмоленко. Второй гол в ворота финнов забил Роман Яремчук — на 34 минуте.

Во втором тайме команды контролировали мяч почти наравне, но но финнам так и не удалось забить в ворота украинцев. Гол они не реализовали и в добавочные 6 минут.

В группе D Украина заняла второе место (6 очков), после Франции. Отборочный турнир Украина завершит двумя поединками с Боснией и Герцеговиной 12 октября (дома) и 16 ноября (в гостях).