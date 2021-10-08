Рада отложила раскрытие конечных бенефициаров для компаний и ОО

Верховная Рада отсрочила конечный срок раскрытия бенефициаров компаний и общественных организаций. Его перенесли на 1 июля 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа.

В комитете рекомендовали парламенту отсрочить этот процесс из-за того, что многие компании не успевают собрать всю необходимую информацию до завершения дедлайна, а после этого им будут грозить штрафы.

Ранее министр юстиции Денис Малюська уверял, что в октябре и ноябре компании и ОО не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных владельцах, потому что те физически не успевают подать все документы, а регистрационная система не имеет возможности обработать такое количество информации.