Google посвятил дудл 150-летию со дня рождения украинского силача Ивана Поддубного

«Мало у кого из профессиональных борцов карьера длится более 40 лет, и еще меньше идут непобежденными с каждого турнира, в котором они участвовали. Сегодняшний дудл в честь чемпиона мира, украинского борца, который добился и того, и другого — Ивана Поддубного», — отметили в компании.

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Иван Поддубный родился 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1871 года в небольшом селе Красеновка в Полтавской губернии. В 17 лет уехал из дома в поисках лучшей жизни и нашел работу грузчиком в порту Феодосии. Наблюдая за матчем по греко-римской борьбе, который организовал гастролирующий цирк, Поддубный решил испытать свои силы и победил всех соперников.

Поддубный присоединился к цирку в 1897 году, что положило начало его стремительной карьере. К 1906 году он стал первым борцом, который выиграл два чемпионата мира. Победная серия продолжилась, и он завоевал в общей сложности шесть титулов чемпиона мира, что принесло ему звание «Чемпион чемпионов». В возрасте 55 лет он выиграл чемпионат Америки 1926 года.