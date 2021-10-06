Большинство британцев уже не поддерживают решение выйти из ЕС

Большинство британцев через пять лет после референдума о выходе из Европейского Союза не поддерживают это решение и теперь считают брекзит провалом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Savanta ComRes, сообщает EurActiv.

В исследовании, которое прошло в конце сентября, приняли участие 2 тысячи британцев. Сейчас 52% опрошенных считают ошибочным решение о выходе из ЕС. Еще 26% опрошенных утверждают, что брекзит имел неудачные последствия для Британии.

В то же время, примерно три из пяти избирателей, которые проголосовали за брекзит, довольны своим выбором. Сторонники лейбористов и либерал-демократы более чем в три раза чаще сторонников консерваторов говорят о том, что Brexit был неудачным.

Каждый пятый из тех, кто голосует за партию действующего премьера Бориса Джонсона, говорит, что политика повторного вступления в ЕС повысит шансы консерваторов на следующих выборах.

Однако пока ни одна крупная британская партия не поддерживает присоединение к ЕС, а оппозиционная Лейбористская партия отвергла планы по присоединению к единому рынку.