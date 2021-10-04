В Днепре задержали члена преступной группы, которая выманила у европейцев €9 млн

В Днепре Национальная полиция задержала четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе, которое расследуется по материалам прокуратуры немецкого города Бамберг.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и МВД.

По данным следствия, в течение 2017—2020 годов организованная преступная группа, в которую входили украинцы и граждане других стран, выманивала у европейцев деньги. Они предлагали жертвам инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Когда люди хотели вывести свои инвестиции в наличные, им звонили операторы мошеннических колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание — дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства забирали организаторы мошеннической схемы.

Задокументированная сумма убытков от этой схемы составила 9 млн евро.