На должность министра по вопросам стратегических отраслей претендует бизнес-леди Липовская-Эргюль. Она подала соответствующую декларацию

Елена Липовская-Эргюль, которая числится владелицей торговой марки «Экспресс маникюр», претендует на должность вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей. Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на соответствующую должность.

Информация о ее предыдущих местах работы отсутствует, вероятно, раньше она не занимала государственных должностей.

Согласно документу, доход Липовской-Эргюль за 2020 год от основного места работы — зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism — составил 20,4 тыс. грн. В то же время ее муж — гражданин турции — за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Кроме того, женщина владеет земельным участком площадью 1 000 кв. м в селе Ревностное Бориспольского района, а также совместно с мужем, дочерью и отцом владеет квартирой в Киеве на 71,5 кв. м и квартирой в Турции на 189,4 кв. м.

Она также задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на два млн грн, а также ювелирные украшения на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport, а в собственности мужа — Mercedes-Benz E180. Кроме этого, на условиях договора лизинга с ООО «УЛФ-Финанс» декларант пользуется Toyota Rav-4 Hybrid.