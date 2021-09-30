Британские ученые научили искусственный интеллект точнее прогнозировать погоду

Традиционные методы прогноза погоды, как правило, дают информацию на срок от шести часов до двух недель, часто с поправками. Система АІ способна точно определять ситуацию на ближайшие два часа на заданных участках территории площадью около 1 кв. км и генерировать альтернативные сценарии погоды. Она позволяет моментально предупредить о дождях и о критических ситуациях во время штормов и наводнений.

Специалисты лондонской компании DeepMind (принадлежит Google), Университета Эксетера в партнерстве с Метеорологическим бюро Великобритании создали систему на базе искусственного интеллекта, которая прогнозирует текущую погоду точнее любых ранее известных методов.

Система использует данные с зондов над Великобританией и США, которые каждые 5 минут измеряют количество осадков над определенными зонами. Затем система анализирует обстановку за последние 20 минут и составляет прогноз на ближайшие 90 мин. АІ ориентируется на средние и сильные дожди, которые сильнее всего влияют на жизнь и экономику.

На тестах система показала свою точность в 89% прогнозов. DeepMind продолжает развивать систему, чтобы повысить ее точность и в долговременных прогнозах.

Ожидается, что она будет полезной в условиях изменений климата, из-за чего мир столкнулся с погодными аномалиями.