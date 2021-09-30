В Барселоне на певицу Шакиру напали дикие кабаны. Они украли ее сумку

В испанском городе Барселона на известную певицу Шакиру во время прогулки по парку напали двое диких кабанов.

Об этом пишет BBC.

Она рассказала, что животные схватили ее сумку и убежали в лес. В своих соцсетях Шакира показала фотографии разорванной кабанами сумки.

«Они несли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. Они все порвали», — отметила певица.

Шакира стала одной из многих жертв диких кабанов, которые в последнее время заполонили испанский город. Кабаны считаются самыми агрессивными животными в мире и могут выживать почти в любом месте. Их тянет в города, где они живут за счет мусора, который выбрасывают люди.

В 2016 году испанская полиция получила более тысячи вызовов о том, что дикие кабаны нападают на домашних животных, бегают по дорогам и мешают движению автомобилей, а также разбивают кормушки. В 2013 году один испанский полицейский выстрелил в кабана из служебного пистолета, но попал в напарника.

В Европе активно растет численность кабанов, сецйчас их количество на континенте превышает 10 миллионов.