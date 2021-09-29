В Дании на аукционе продали кассету с неизвестной песней Джона Леннона за $58 тысяч

В Копенгагене на аукционе продали за $58,3 тысячи редкую кассетную запись Джона Леннона и Йоко Оно. На 33-минутной аудиозаписи, которую сделали четыре датских подростка в 1970 году, есть песня, которая никогда не выпускалась — Radio Peace.

Об этом BBC сообщила в день аукциона, 29 сентября.

Покупатель, имя которого осталось неизвестным, принял участие в аукционе по телефону. Он купил кассету вместе с фотографиями подростков с Ленноном и Оно и экземпляром школьной газеты, в которой рассказывалось об их встрече со школьниками.

Эту кассету в 1970 году записали четыре датских школьника-хиппи, которые пришли на пресс-конференцию Леннона и Оно, однако опоздали и провели позже с ними более приватную встречу. У школьников был одолженный кассетный магнитофон и микрофон, они записали встречу, где Леннон исполнил все еще неизвестную песню Radio Peace, и сделали 23 фото (их также продали на этом аукционе).

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